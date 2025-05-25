Voyageurs, attention! L’UE instaure de nouvelles règles pour les retards de vol et bagages en cabine

Voyageurs, prenez garde ! L’Union Européenne vient de mettre en place de nouvelles réglementations concernant les retards de vol et les bagages en cabine. Ces changements, qui pourraient avoir un impact significatif sur votre expérience de voyage, visent à améliorer la protection des droits des passagers aériens. Que vous soyez un globe-trotter aguerri ou un voyageur occasionnel, il est essentiel de comprendre ces nouvelles règles pour naviguer sans encombre dans le monde du transport aérien.

Restez avec nous pour découvrir comment ces modifications pourraient affecter vos prochains déplacements au sein de l’UE.

Réforme majeure des droits des passagers aériens : l’UE trouve un accord

Après de longues négociations, l’Union européenne (UE) a conclu un accord sur la révision du règlement EU261, qui régit les droits des passagers aériens. Cette réforme, la première depuis l’adoption du règlement en 2004, apporte des modifications significatives concernant les indemnisations pour vols retardés et les bagages en cabine.

L’accord intervient après une tentative infructueuse de révision en 2013, due à un manque de consensus entre les États membres. Le projet de texte issu des négociations sera soumis au vote lors du prochain Conseil de l’UE le 5 juin 2025, avant d’être approuvé par le Parlement européen pour entrer en vigueur.

Modifications des indemnisations pour vols retardés : nouveaux seuils et conditions

La réforme apporte des changements majeurs aux indemnisations pour vols retardés. Désormais, les passagers ne pourront prétendre à une compensation qu’après cinq heures de retard pour les vols moyen-courriers (1 500 à 3 500 km) et neuf heures pour les long-courriers (plus de 3 500 km). Cette mesure vise à limiter les annulations de dernière minute.

Par ailleurs, le texte clarifie la notion de « circonstances exceptionnelles », incluant désormais des situations telles que le décès ou la maladie soudaine d’un membre d’équipage. Enfin, les indemnités forfaitaires augmenteront, passant par exemple de 250 à 300 euros pour les vols moyen-courriers retardés de plus de cinq heures.

Amélioration des droits concernant les bagages cabine et autres dispositions

La réforme introduit également le droit à un bagage cabine gratuit, bien que limité au bagage pouvant être placé sous le siège. Les bagages plus volumineux resteront payants, avec des normes dimensionnelles précises. Par ailleurs, il est désormais interdit de garder les passagers à bord d’un avion immobilisé sur le tarmac pendant plus de trois heures.

De plus, le délai pour demander une indemnisation en cas d’annulation de vol passe de sept à quatorze jours avant le départ. Cependant, ces mesures sont jugées insuffisantes par quatorze associations de consommateurs européennes qui ont saisi la Commission européenne.