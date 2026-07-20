Voyagez en Espagne avec votre voiture pour 173 €, une offre qui change la donne

Découvrez l’offre estivale exceptionnelle de Balearia pour 2026, idéale pour les voyageurs entre l’Espagne et l’Algérie.

Profitez de tarifs attractifs, de nombreux avantages à bord et d’une flexibilité de réservation inégalée. Une opportunité à ne pas manquer pour un voyage confortable et économique cet été.

Offre spéciale été 2026 : une opportunité à ne pas manquer

La compagnie maritime Balearia propose une offre exceptionnelle pour l’été 2026 sur la ligne Valence-Mostaganem.

Pour seulement 173 € par trajet, les voyageurs peuvent embarquer avec leur voiture et profiter d’une cabine confortable.

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Cette offre est valable pour les réservations de quatre personnes, rendant le voyage en Espagne avec son véhicule plus accessible que jamais.

Cette promotion pourrait transformer les plans de nombreux vacanciers, en particulier ceux qui souhaitent explorer l’Espagne avec leur propre voiture. En combinant confort et économie, Balearia facilite les déplacements estivaux entre l’Espagne et l’Algérie.

Pourquoi choisir Balearia pour vos traversées maritimes ?

Balearia se distingue par la fréquence de ses traversées, avec jusqu’à cinq départs hebdomadaires depuis l’Espagne vers l’Algérie, notamment sur les lignes Barcelone – Alger, Barcelone – Oran, et Valence – Mostaganem.

Cette régularité offre une flexibilité précieuse pour planifier vos voyages estivaux. Les passagers bénéficient d’avantages attractifs, tels que le voyage en cabine au prix d’un siège standard et l’absence de limite de bagages.

De plus, les membres du programme de fidélité profitent de réductions sur les consommations à bord, rendant l’expérience encore plus agréable et économique.

Réservez dès maintenant et profitez d’avantages exclusifs

Ne manquez pas l’occasion de réserver dès maintenant avec Balearia pour bénéficier d’avantages exclusifs.

En utilisant l’application mobile pour vos réservations, vous doublez vos points de fidélité, maximisant ainsi vos récompenses.

De plus, la possibilité de paiement en plusieurs fois via PayPal rend votre voyage encore plus accessible.

Avec la forte demande estivale pour les traversées entre l’Espagne et l’Algérie, il est crucial de réserver tôt.

Le transport maritime est privilégié par les voyageurs algériens, car il permet de transporter des véhicules personnels et de nombreux bagages, offrant ainsi une flexibilité inégalée.