Voyagez vers l’Algérie cet été avec des réductions inédites sur les ferries GNV

Découvrez l’offre exceptionnelle de Grandi Navi Veloci : une réduction allant jusqu’à 30 % sur les traversées entre la France et l’Algérie.

Réservez dès maintenant pour profiter de tarifs avantageux et planifier vos voyages jusqu’en décembre 2026. Ne manquez pas cette opportunité limitée à 10’000 places seulement !

Profitez d’une offre exceptionnelle cet été

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) propose une offre exclusive pour ses traversées entre la France et l’Algérie, avec des réductions allant jusqu’à 30 % sur le tarif de base du billet. Cette promotion est valable pour les réservations effectuées entre le 29 avril et le 5 mai, pour des départs jusqu’en décembre 2026.

Avec seulement 10’000 places disponibles, il est conseillé de réserver rapidement pour profiter de cette opportunité. Les voyageurs peuvent ainsi planifier leurs séjours à l’avance, en bénéficiant d’une grande flexibilité sur les dates de départ.

@at.voyages Les traversées été 2026 vers l’Algérie avec GNV sont ouvertes 🚢 Départs de Sète vers Alger et Béjaïa avec une promotion exceptionnelle de -40% actuellement disponible ⚠️ Places limitées ! Les meilleures dates partent rapidement, alors n’attendez pas le dernier moment. Réservez dès maintenant avec AT VOYAGES directement sur notre site internet et profitez de l’assurance véhicule offerte en Algérie. 📞 03 20 57 51 44 📱 07 50 01 54 21 📍 63, rue Corneille, 59000 Lille Contactez-nous et sécurisez votre place dès aujourd’hui ✅ #bateau #gnv #dz #algerie #bled ♬ sunet original – Gabry

Des traversées régulières entre Sète et l’Algérie

Les navires de GNV assurent des liaisons régulières entre le port de Sète et plusieurs villes algériennes, telles qu’Alger et Béjaïa.

Ces traversées permettent de transporter à la fois des passagers et des véhicules, offrant ainsi une solution pratique pour ceux qui souhaitent voyager avec beaucoup de bagages ou disposer de leur véhicule sur place. Les tarifs pour la liaison Sète–Béjaïa commencent à 91 euros pour un aller simple, tandis que pour Sète–Alger, ils débutent à 143 euros.

La durée moyenne de la traversée est de 20 heures, généralement effectuée de nuit, ce qui permet aux passagers de se reposer pendant le voyage. À bord, divers services sont proposés, tels que des espaces de restauration et des boutiques. Les passagers peuvent choisir entre différentes options de confort, comme des cabines ou des sièges, selon leur budget et les disponibilités.

Des services accessibles pendant la traversée

À bord des ferries GNV, les passagers bénéficient de divers services pour rendre leur voyage agréable. Des espaces de restauration proposent des formules variées, allant du restaurant au self-service, pour satisfaire tous les goûts.

Une boutique est également disponible pour ceux qui souhaitent faire quelques achats durant la traversée. Selon le navire, une connexion Wi-Fi peut être accessible, permettant aux voyageurs de rester connectés.

Les passagers ont le choix entre différentes installations, telles que des cabines ou des sièges, en fonction de leur budget et des disponibilités. Le transport de véhicules est également possible, offrant une solution idéale pour ceux qui voyagent avec beaucoup de bagages ou qui souhaitent utiliser leur véhicule une fois arrivés à destination.