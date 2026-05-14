Voyagez vers l’Algérie en ferry et économisez sur le transport de votre voiture avec Armas Trasmediterránea

Découvrez la nouvelle offre exclusive d’Armas Trasmediterránea pour les traversées en ferry entre l’Espagne et l’Algérie.

Profitez d’une réduction exceptionnelle sur le transport de votre véhicule, réservée aux membres du programme de fidélité SeaClub. Une opportunité à ne pas manquer pour planifier vos voyages en 2026.

Profitez d’une réduction exclusive sur votre traversée en ferry

Armas Trasmediterránea lance une offre spéciale pour les traversées en ferry entre l’Espagne et l’Algérie, avec une réduction de 15 % sur le transport de véhicules.

Cette promotion est réservée aux nouveaux membres du programme de fidélité SeaClub, qui peuvent s’inscrire gratuitement.

La réduction s’applique aux voitures et motos, mais exclut les remorques et camping-cars. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire au programme SeaClub et de réserver en ligne.

La remise est automatiquement appliquée lors du paiement, rendant le voyage plus abordable pour les nouveaux adhérents.

Comment bénéficier de cette offre avantageuse ?

Pour profiter de cette réduction, les réservations doivent être effectuées entre le 23 mars 2026 et le 15 juin 2026.

L’offre est valable pour les traversées au départ d’Almería vers Oran et Ghazaouet en Algérie. Assurez-vous de créer un compte SeaClub sur le site d’Armas Trasmediterránea avant de réserver votre billet.

Cette promotion est à usage unique par client et ne peut être cumulée avec d’autres offres. Notez que l’offre est soumise à la disponibilité des places à bord des ferries, il est donc conseillé de réserver tôt pour garantir votre place.

Voyagez en toute sérénité avec Armas Trasmediterránea

À bord des ferries d’Armas Trasmediterránea, les passagers peuvent profiter d’un service de restauration qui propose des plats halal, répondant ainsi aux besoins variés des voyageurs.

Cette attention particulière vise à attirer de nouveaux membres au programme de fidélité SeaClub, tout en encourageant les voyages avec véhicule personnel.

Une fois la réservation effectuée, le tarif est fixe, sans possibilité de modification ou de recalcul. Cette politique garantit une tranquillité d’esprit aux voyageurs, leur permettant de se concentrer sur l’expérience de voyage sans souci de coûts supplémentaires imprévus.