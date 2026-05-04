Vueling cesse ses vols directs entre Alicante et l’Algérie, les voyageurs s’interrogent sur l’avenir des liaisons

Vueling a récemment décidé d’abandonner la liaison directe entre Alicante et Constantine, initialement prévue pour mars 2026.

Cette décision s’inscrit dans une réorganisation stratégique de son réseau, tout en maintenant d’autres connexions entre l’Espagne et l’Algérie. Les voyageurs devront désormais envisager des itinéraires alternatifs.

Vueling abandonne la liaison Alicante-Constantine

En décembre 2025, Vueling avait annoncé l’ouverture d’une liaison directe entre Alicante et Constantine, prévue pour débuter le 26 mars 2026 avec deux vols hebdomadaires.

Ce programme devait s’intensifier à trois vols par semaine entre le 17 juin et le 13 septembre 2026. Cependant, à l’approche de l’été, la ligne a disparu des plateformes de suivi et du site de Vueling.

La compagnie a confirmé l’abandon de cette liaison, expliquant qu’elle ajuste son réseau en fonction des besoins et de la rentabilité. Les passagers devront désormais envisager des itinéraires avec escale pour rejoindre Constantine.

Pourquoi cette décision maintenant ?

La décision de Vueling d’abandonner la liaison Alicante-Constantine s’inscrit dans une stratégie de réorganisation de son réseau.

La compagnie analyse constamment ses routes pour s’adapter aux besoins des passagers et aux opportunités du marché. Cette flexibilité permet à Vueling d’optimiser la rentabilité de ses opérations.

Malgré l’abandon de cette ligne, l’impact sur le réseau algérien de Vueling reste limité. Les vols directs vers Alger et Oran depuis Alicante et Barcelone sont maintenus.

Aucune date de reprise pour la liaison Alicante-Constantine n’a été annoncée, laissant les passagers envisager des alternatives avec escale.

Quelles alternatives pour les voyageurs ?

Les passagers affectés par l’annulation de la liaison directe entre Alicante et Constantine peuvent explorer d’autres options pour leurs déplacements.

Vueling continue de proposer des vols vers Alger et Oran depuis l’Espagne, permettant ainsi de rejoindre Constantine via une escale à Alger. Cette solution offre une alternative viable pour ceux qui souhaitent poursuivre leur voyage.

Par ailleurs, le marché aérien reste dynamique, comme en témoigne la reprise de la liaison Marseille-Alger par Volotea après son abandon par Vueling.

Cela illustre les possibilités de rétablissement de certaines routes par d’autres compagnies, offrant ainsi des solutions aux voyageurs.