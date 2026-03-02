Vueling ouvre la voie vers l’Algérie avec des vols à partir de seulement 21 euros

Préparez-vous à découvrir l’Algérie avec Vueling ! La compagnie aérienne espagnole propose des vols à partir de 21 euros en aller simple au printemps 2026.

Des départs sont prévus depuis plusieurs villes d’Espagne vers Alger, Oran et Constantine. Attention toutefois, ce tarif de base n’inclut qu’un petit bagage à main. Des options supplémentaires sont disponibles moyennant un coût additionnel.

Vueling propose des vols à prix réduits vers l’Algérie au printemps 2026

La compagnie aérienne espagnole Vueling se distingue par une offre alléchante pour le printemps 2026.

Elle propose des vols à partir de 21 euros en aller simple entre l’Europe et l’Algérie. Cette offre concerne plusieurs villes espagnoles, dont Barcelone et Alicante, avec comme destinations algériennes Alger, Oran et Constantine.

Ces tarifs compétitifs s’inscrivent dans le programme régulier de la saison printanière 2026. Les voyageurs peuvent ainsi profiter de ces liaisons à bas coût pour découvrir l’Algérie ou rendre visite à leurs proches sans se ruiner.

Les liaisons régulières de Vueling entre l’Espagne et l’Algérie

Vueling assure des vols réguliers entre Barcelone et Alicante en Espagne, et Alger, Oran et Constantine en Algérie.

Le billet à 21 euros est intéressant si on voyage léger. Dès qu’on ajoute une valise en soute, le montant change rapidement, mais cela reste compétitif selon les dates. Sophie, 34 ans, salariée vivant à Barcelone

Au départ de Barcelone, les voyageurs peuvent rejoindre Alger, tandis qu’Alicante offre des liaisons vers Constantine et Oran. Ces vols font partie du programme régulier de la compagnie pour le printemps 2026.

Il est à noter que les tarifs varient en fonction des dates et des options choisies par les passagers. Cependant, certaines périodes proposent des prix nettement inférieurs à ceux habituellement pratiqués sur ces routes, rendant ces destinations plus accessibles.

Attention aux frais supplémentaires : bagages et services additionnels !

Il est important de noter que le tarif de base n’inclut qu’un petit bagage à main de dimensions 40x30x20 cm, à placer sous le siège devant vous.

Aucun bagage cabine supplémentaire ou bagage en soute n’est inclus dans ce prix. Si vous souhaitez ajouter un bagage cabine de 10 kg, le coût du billet augmente à 51 euros en aller simple sur certaines dates.

Pour un bagage en soute de 25 kg, le tarif en aller simple est d’environ 60 euros. Un aller-retour Barcelone – Alger avec un bagage en soute de 25 kg commence à 120 euros par personne pour des départs en avril ou mai 2026.

Les voyageurs souhaitant ajouter des services supplémentaires, tels que le choix du siège ou l’embarquement prioritaire, devront payer des frais supplémentaires selon la grille tarifaire actuelle.