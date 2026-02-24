Vueling se retire de Marseille, laissant deux liaisons directes vers l’Algérie en suspens

Dès mars 2026, la compagnie aérienne espagnole Vueling modifie son programme de vols entre Marseille et l’Algérie.

En raison d’une régulation des autorités françaises, les liaisons directes vers Alger et Oran seront désormais assurées par correspondance via Barcelone.

Malgré ce changement, la connectivité entre le sud de la France et l’Algérie reste fluide grâce à un programme de vols bien fourni pour la saison estivale 2026.

Vueling met fin à ses liaisons directes entre Marseille et l’Algérie

La compagnie aérienne espagnole Vueling a annoncé une modification majeure de son programme de vols au départ de Marseille vers l’Algérie.

À partir du 28 mars 2026, les liaisons directes entre Marseille et Alger, ainsi qu’entre Marseille et Oran, seront suspendues.

Cette décision est la conséquence d’une régulation des autorités françaises qui restreint les droits d’exploitation de Vueling sur ces lignes.

Cette évolution aura un impact significatif pour les voyageurs fréquents sur ces routes. Cependant, de nouvelles alternatives de transport se dessinent déjà, offrant de nouvelles perspectives aux passagers affectés par cette décision.

Des alternatives de voyage via Barcelone et l’arrivée de nouveaux opérateurs

Vueling proposera désormais ces destinations uniquement par correspondance via Barcelone. Les créneaux de vol abandonnés par la compagnie espagnole sont récupérés par Volotea et Transavia, offrant ainsi de nouvelles options aux voyageurs.

Sur la ligne Marseille-Alger, les droits de vol ont été attribués à Volotea qui lancera des rotations dès le 29 mars 2026.

Transavia et Air Algérie assureront également des fréquences régulières. Pour la ligne Marseille-Oran, ce sont Transavia et Volotea qui prendront la relève, garantissant une connectivité continue entre ces villes.

Un programme de vols bien fourni pour la saison estivale 2026

Malgré le retrait de Vueling, les liaisons Marseille-Alger et Marseille-Oran restent abondantes pour l’été 2026.

Air Algérie propose un vol quotidien sur chaque ligne, assurant une connectivité régulière entre le sud de la France et l’Algérie.

Transavia offre six dessertes hebdomadaires vers Alger et deux vers Oran, tandis que Volotea assure sept vols par semaine sur ces deux routes.

Ces nombreuses fréquences garantissent une fluidité des voyages, même en l’absence de Vueling.