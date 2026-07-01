Wadie Jary bientôt libre ? L’espoir renaît pour ses proches et ses soutiens

La chambre criminelle de la cour d’appel de Tunis a récemment examiné une affaire impliquant Wadie Jary, ancien président de la Fédération tunisienne de football, et un autre prévenu.

Accusés d’exploitation de fonction pour avantage indu, ils avaient été condamnés en première instance et ont fait appel. Le verdict est en délibéré.

La justice tunisienne face à Wadie Jary

La chambre criminelle de la cour d’appel de Tunis a récemment examiné le dossier de Wadie Jary, ancien président de la Fédération tunisienne de football, impliqué dans une affaire judiciaire complexe.

Les accusations portent sur l’exploitation de sa fonction par un agent public pour obtenir un avantage indu, ainsi que sur des infractions affectant l’administration et la réglementation en vigueur.

En première instance, Wadie Jary avait été condamné à six mois de prison par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis.

Suite à cette décision, les deux parties ont décidé de faire appel, prolongeant ainsi le processus judiciaire.

Vers une possible libération de Wadie Jary

Lors de l’audience du 30 juin 2026, la défense de Wadie Jary a présenté une demande de libération, espérant un dénouement favorable.

Le dossier a été mis en délibéré, ce qui signifie que la cour prendra le temps nécessaire pour examiner les arguments avant de rendre sa décision.

Ce processus peut être long, mais il est crucial pour garantir une évaluation juste et approfondie des faits.

Les proches et soutiens de Wadie Jary nourrissent l’espoir d’une issue positive, voyant dans cette mise en délibéré une opportunité pour la justice de réévaluer les éléments du dossier.

Ils restent optimistes quant à une éventuelle libération, qui marquerait un tournant dans cette affaire complexe.

Un tournant décisif pour Wadie Jary

La décision de la cour d’appel pourrait avoir un impact significatif sur la carrière et la réputation de Wadie Jary.

Une libération renforcerait sa position et pourrait lui permettre de retrouver un rôle influent dans le monde du football tunisien. Pour ses soutiens, cela représenterait une validation de leur confiance en son intégrité.

Au-delà de l’individu, cette affaire met en lumière les défis auxquels fait face la Fédération tunisienne de football et soulève des questions sur l’efficacité du système judiciaire tunisien. L’attente est palpable, et l’espoir d’une résolution juste et équitable anime toutes les parties concernées.