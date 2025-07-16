Xiaomi dévoile le YU7 : un record de 300 000 précommandes en seulement 60 minutes !

Xiaomi, le géant chinois de l’électronique, a encore une fois créé l’événement avec son dernier smartphone, le YU7. En effet, ce nouveau bijou technologique a suscité un engouement sans précédent, enregistrant un record impressionnant de 300 000 précommandes en seulement 60 minutes ! Un succès fulgurant qui témoigne de la popularité grandissante de la marque et de l’attente autour de ce nouveau modèle.

Découvrez dans cet article les raisons de cet engouement et les caractéristiques qui font du YU7 le smartphone le plus attendu de cette année 2025.

Le YU7 de Xiaomi : un lancement électrisant

Le géant chinois Xiaomi, célèbre pour ses smartphones et produits électroniques, a fait une entrée fracassante sur le marché des véhicules électriques avec son nouveau SUV, le YU7. En seulement une heure, près de 300 000 précommandes ont été enregistrées, dépassant largement les attentes. Lei Jun, fondateur et PDG du groupe, n’a pas caché sa surprise face à cet engouement sans précédent. « C’est incroyable.

Nous avons reçu 196 000 précommandes en deux minutes seulement, dont 128 000 fermes et non remboursables », a-t-il déclaré dans une vidéo postée après le lancement. Cette réussite marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification de Xiaomi, qui s’était déjà illustré l’année dernière avec le lancement de sa berline électrique SU7.

Le parcours automobile de Xiaomi : de la SU7 au YU7

L’année dernière, Xiaomi a fait ses premiers pas dans l’industrie automobile avec le lancement de sa berline électrique SU7. Ce véhicule, aux lignes sportives rappelant la Porsche Panamera, a marqué le début de l’aventure de la marque dans ce secteur. Cependant, c’est avec le SUV YU7 que Xiaomi a véritablement conquis le marché.

En effet, ce dernier a surpassé la SU7 en termes de précommandes, témoignant d’un engouement plus fort des consommateurs pour ce modèle. Le Premier ministre Li Qiang a souligné cette semaine son ambition de faire de la Chine une « grande puissance de consommation », notamment en stimulant la demande pour des produits haut de gamme tels que les véhicules électriques.

La Chine, future « puissance majeure de la consommation »

Le Premier ministre chinois Li Qiang a exprimé son désir de transformer la Chine en une « puissance majeure de la consommation ». Cette ambition pourrait favoriser la demande pour des produits de haute qualité comme les véhicules électriques. Le succès fulgurant du SUV YU7 de Xiaomi illustre parfaitement cette tendance.

En effet, l’engouement pour ce type de produit pourrait stimuler l’économie chinoise et renforcer sa position sur le marché mondial. Pour des entreprises comme Xiaomi, cela signifie une opportunité d’accroître leur part de marché et de consolider leur position en tant que leader dans le domaine des véhicules électriques.