Xiaomi : un exploit inédit après seulement un an, le nouveau record de 2025 dévoilé

Xiaomi, le géant chinois de l’électronique, a encore une fois surpris le monde entier. Après seulement un an d’existence, la marque a réalisé un exploit sans précédent qui a ébranlé l’industrie technologique. En 2025, Xiaomi a atteint un nouveau record, démontrant ainsi sa capacité à innover et à repousser les limites du possible.

Cet article vous dévoilera en détail ce nouvel exploit de Xiaomi, qui confirme son statut de leader dans le domaine de la technologie. Préparez-vous à être ébloui par cette performance inédite qui a marqué l’année 2025.

L’essor impressionnant de Xiaomi dans l’univers des véhicules électriques

En à peine plus d’une année, Xiaomi a réussi à se faire une place de choix dans le domaine des voitures électriques. Le géant technologique chinois a récemment annoncé un record mensuel avec la livraison de 30 000 véhicules en juillet 2025. Ce chiffre est d’autant plus significatif lorsqu’on le compare à celui de juillet 2024, où l’entreprise avait livré 25 000 unités, soit une augmentation de 20%.

Cette progression fulgurante témoigne de l’engouement croissant pour les modèles de la marque, notamment la berline SU7 et le SUV YU7, lancés respectivement fin 2023 et mai 2025.

Les modèles SU7 et YU7, des succès retentissants pour Xiaomi

La berline électrique SU7, premier modèle de voiture lancé par Xiaomi fin 2023, a rapidement conquis le marché avec plus de 200 000 unités livrées en mars 2025. Le succès de la SU7 a été suivi par l’introduction du YU7, un SUV compétitif face à la Tesla Model Y, mais à un prix plus abordable. Le lancement du YU7 a été marqué par une performance impressionnante : 200 000 commandes passées en seulement trois minutes.

Cependant, ces deux modèles ne sont actuellement disponibles qu’en Chine, et leur arrivée sur le marché européen n’est pas prévue avant 2027, Xiaomi se concentrant d’abord sur la forte demande domestique.

Stratégies d’expansion de Xiaomi pour répondre à la demande croissante

Face à une demande toujours plus forte, Xiaomi s’efforce de réduire les délais de livraison. Pour ce faire, l’entreprise a acquis un terrain de 485 100 m² pour agrandir son site de production. Cette expansion devrait permettre d’augmenter la capacité de production annuelle de 450 000 véhicules supplémentaires.

Malgré quelques difficultés en début d’année, notamment des accusations de publicité mensongère et un accident mortel impliquant l’un de ses véhicules, Xiaomi a su rebondir. Ces événements n’ont pas entamé la confiance des consommateurs et l’entreprise continue de prouver qu’elle est un acteur sérieux dans le domaine de l’électromobilité.