Le 7 novembre 2007 marque la disparition d’Yahia Bouaziz, historien et militant algérien dont les travaux ont profondément marqué l’étude de l’histoire moderne et contemporaine de l’Algérie.

Son parcours exceptionnel, de militant étudiant à enseignant et auteur reconnu, illustre la construction intellectuelle et politique de l’Algérie indépendante.

Un parcours académique au service de l’histoire nationale

Né le 17 mai 1929 à Cantilla, dans l’actuelle wilaya de Bordj Bou Arréridj, Yahia Bouaziz grandit dans une famille conservatrice et se distingue très tôt par sa capacité à mémoriser le Coran.

L’engagement de Yahia Bouaziz montre que la passion pour l’histoire peut influencer toute une génération d’étudiants et nourrir la compréhension du passé national. Maya, 34 ans, doctorante en histoire

Après des études à Constantine et Annaba, il poursuit son apprentissage à l’Université de Zitouna en Tunisie puis à l’Université du Caire, où il obtient sa licence.

De retour en Algérie, il complète son parcours universitaire par un doctorat en histoire moderne et contemporaine à l’Université d’Alger en 1978.

Un militant engagé au cœur de la libération nationale

Avant la guerre d’indépendance, Yahia Bouaziz rejoint l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) et participe activement aux activités politiques et médiatiques du FLN en Tunisie et en Égypte.

Il rédige des articles dans des journaux locaux pour soutenir la cause nationale et faire connaître les revendications du peuple algérien à l’international. Cette période marque son engagement durable pour l’Algérie et contribue à sa réputation de penseur et militant éclairé.

Une carrière universitaire et une œuvre monumentale

Après l’indépendance, Yahia Bouaziz devient professeur à l’Université d’Oran, où il joue un rôle central au Département d’Histoire et d’Archéologie et au sein du conseil scientifique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par جريدة السياحي (@assayahi.dz)



Il contribue à structurer l’enseignement de l’histoire algérienne, en développant des programmes et des projets de recherche scientifique.

Il publie plus de 30 ouvrages abordant différents aspects de l’histoire de l’Algérie, dont certains sont devenus des références incontournables :