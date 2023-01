Yango lance officiellement son service de covoiturage en Algérie

Le covoiturage est un moyen de déplacement de plus en plus présent en Algérie. Il commence à devenir un réflexe pour le déplacement à longue distance des citoyens. La présence de Yango dans le pays est source de changement positif.

Qui est Yango ?

Yango est une prestation de services pour le covoiturage. Il œuvre en international et est présent dans de nombreux pays du monde entier. Il est actif dans plus de 20 pays, notamment en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, aux Émirats et en Afrique.

Yango propose un transport à prix abordable à ses clients. Il dispose d’une technologie puissante pour permettre aux voyageurs d’arriver à leur destination. Le covoiturage intelligent Yango est disponible en ligne et sur mobile.

La commande, la réservation, les points de collecte sont des informations disponibles en un seul endroit. Sa présence actuelle en Algérie va révolutionner le secteur du transport de passagers.

Lancement officiel de Yango covoiturage en Algérie

Le 20 janvier 2023, Yango lance sa coopération officielle avec les différents prestataires automobiles algériens. Il s’agit d’un soutien aux nombreux transporteurs. Leurs activités seront ainsi en plein essor. Le développement économique de leur situation sera amélioré grâce aux clients Yango.

Le public informé sera en mesure de visiter l’application et de tester les services de covoiturage Yango. Les partenaires transporteurs, de leur côté, sont formés pour offrir un service de qualité durant le déplacement.

Un des bénéficiaires du programme Yango a souligné l’importance de la présence d’un géant du covoiturage en Algérie. L’approche du groupe l’a impressionné, car il met à disposition des membres une opportunité financière.

Ceux qui ont déjà expérimenté l’application constatent qu’il est facile à utiliser. Des récompenses sous forme de bonus attendent les auto-entrepreneurs zélés. Yango est prêt à miser sur la formation, la publicité et le marketing pour accroître le marché du covoiturage.