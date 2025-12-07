Yasmina Sellam, la cheffe algérienne qui fait sensation aux Gourmand Awards 2025 avec un nouveau trophée à son palmarès

Distinguée lors de la 30ᵉ cérémonie des Gourmand World Cookbook Awards, Yasmina Sellam, cheffe, chercheuse et auteure algérienne, est une figure emblématique de la valorisation du patrimoine culinaire algérien.

Son livre « Mémoire culinaire de l’Algérie » a remporté le premier prix dans la catégorie « Histoires de la Gastronomie », confirmant son engagement pour une cuisine authentique, saine et profondément historique.

Yasmina Sellam : une chercheuse passionnée par la cuisine algérienne

Yasmina Sellam, chercheuse et auteure de renom, a su se distinguer dans le monde culinaire. Après avoir enseigné à l’ENS de Kouba et travaillé à l’Institut agronomique d’El Harrach, elle décide de se consacrer pleinement à la cuisine des terroirs algériens.


Son amour pour cette discipline, qu’elle considère comme une science complète et un acte de résistance culturelle, l’a amenée à abandonner sa carrière académique.

En 2012, Yasmina concrétise son engagement en ouvrant Dar Djeddi à Bouchaoui, une table d’hôte où elle revisite les recettes ancestrales.

Ce lieu est devenu un véritable laboratoire vivant où elle allie connaissance scientifique des aliments et mémoire collective, tout en défendant une cuisine authentique, saine et profondément historique.

Le succès international de « Mémoire culinaire de l’Algérie »

En 2022, Yasmina Sellam publie « Mémoire culinaire de l’Algérie, histoire de recettes », un ouvrage qui met en lumière la richesse et la diversité de la cuisine algérienne.

Ce livre est rapidement salué par la critique et remporte un premier Gourmand World Cookbook Award en Suède dès 2023, une distinction prestigieuse dans le monde de la gastronomie.

Ce prix consacre des années de recherches approfondies sur la cuisine algérienne et confirme le talent de Yasmina.

Son travail unique pour préserver et transmettre les traditions culinaires algériennes a su séduire le jury de ce concours international.

Un nouveau trophée pour Yasmina Sellam : Le couscous, racines et couleurs d’Algérie

En 2025, Yasmina Sellam confirme son succès avec « Le couscous, racines et couleurs d’Algérie ».


Ce livre de référence sur le plat emblématique de la cuisine algérienne, classé au patrimoine de l’UNESCO, a été couronné lors de la 30ᵉ cérémonie des Gourmand World Cookbook Awards en Arabie saoudite. Cette distinction prestigieuse souligne une fois de plus l’excellence de son travail.

 

Yasmina Sellam défend une cuisine authentique, saine, bio et profondément historique. Son approche unique allie la connaissance scientifique des aliments à la mémoire collective qu’ils incarnent. Elle prouve ainsi que la gastronomie peut être un formidable vecteur de transmission culturelle.

