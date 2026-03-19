Yassir s’empare de Kawarizmi, un tournant majeur dans le monde des startups technologiques

La plateforme numérique algérienne Yassir, connue pour son écosystème de services diversifiés, a récemment acquis Kawarizmi, une entreprise parisienne spécialisée dans l’achat programmatique d’espaces publicitaires.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance de Yassir, qui vise à renforcer sa présence dans le domaine de la publicité et du « retail media ».

Yassir et Kawarizmi, une alliance stratégique dans le monde numérique

La plateforme algérienne Yassir a récemment fait l’acquisition de la société parisienne Kawarizmi, experte en achat programmatique d’espaces publicitaires.

Cette opération s’inscrit dans la volonté de Yassir de construire un écosystème axé sur la publicité et le « retail media ».

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L’objectif est d’offrir aux marques et commerçants des solutions innovantes pour atteindre divers publics grâce à des technologies basées sur les données.

Kawarizmi, fondée par Hakim Hattou, se distingue par son expertise en achat média automatisé et optimisation de campagnes.

Elle continuera d’exercer ses activités en tant qu’entité spécialisée au sein du groupe Yassir, renforçant ainsi ses capacités techniques en matière de publicité.

Quels changements pour Kawarizmi après son rachat par Yassir ?

Après son acquisition, Kawarizmi continuera d’opérer en tant qu’entité spécialisée au sein du groupe Yassir, principalement dans la région EMEA.

Cette intégration permettra à Yassir de renforcer ses compétences techniques en matière de publicité et d’élargir son écosystème.

Les solutions innovantes développées par Kawarizmi seront désormais intégrées dans l’application Yassir.

Cela comprendra des formats d’affichage, la recherche interne ou la vidéo, mais aussi sur d’autres supports comme le web ouvert, la télévision connectée et les environnements mobiles.

L’ambition grandissante de Yassir grâce à cette acquisition !

Les fondateurs de Yassir et Kawarizmi partagent une vision commune : utiliser les données pour créer des solutions publicitaires ciblées.

Cette acquisition est un pas en avant dans la réalisation de cette ambition. En effet, Yassir possède déjà un volume conséquent de données liées à l’utilisation de ses services.

Avec l’intégration de Kawarizmi, Yassir sera en mesure d’exploiter ces données de manière plus efficace.

Cela s’inscrit dans la stratégie de Yassir de développer un écosystème structuré autour de la publicité et du « retail media ».