Yassir Zabiri illumine la Liga avec un triplé express pour sa première titularisation

Yassir Zabiri, jeune talent marocain prêté par le Stade Rennais, a marqué les esprits en Liga avec un triplé éclatant contre Elche.

Cette performance exceptionnelle a permis au Racing Santander de décrocher sa première victoire de la saison, tout en inscrivant Zabiri dans l’histoire du club.

Yassir Zabiri : un triplé pour l’histoire

Lors de sa première titularisation en Liga, Yassir Zabiri a marqué les esprits en inscrivant un triplé en seulement 21 minutes contre Elche, propulsant le Racing Santander vers sa première victoire de la saison.

🚨 TRIPLÉ EN 21 MINUTES POUR YASSIR ZABIRI 🇲🇦 (2005 ) !!! 🎩

pic.twitter.com/CNRneil7ya — BeFootball (@_BeFootball) August 28, 2026



Dès la 15e minute, il a profité d’une erreur du gardien adverse pour ouvrir le score, avant de doubler la mise six minutes plus tard grâce à une passe en profondeur d’Íñigo Vicente.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par sᴘᴏʀᴛᴛᴠ.ᴍᴀ 🌀 (@sporttv.ma)



À la 36e minute, Zabiri a complété son triplé avec une reprise acrobatique, scellant ainsi une performance historique. Il rejoint ainsi le cercle restreint des joueurs du Racing ayant réalisé cet exploit en Liga.

Domination du Racing Santander face à Elche

Le Racing Santander a imposé son rythme dès le début du match, prenant rapidement l’avantage grâce à l’efficacité de Yassir Zabiri.

Après avoir ouvert le score à la 15e minute, Zabiri a doublé la mise peu après, exploitant une défense d’Elche en difficulté. Son troisième but, une reprise acrobatique à la 36e minute, a permis au Racing de mener 3-0, illustrant leur nette domination.

Racing 3 – 2 Elche • El Racing vuelve a ganar un partido de Primera, catorce años después. • Yassir Zabiri anotó hattrick en su primera titularidad en LaLiga. • El Elche se recuperó de un 3-0 al descanso y le faltó tiempo para igualar el encuentro. pic.twitter.com/52KmFq8WFB — La Liga Times (@EsLaLigaTimes) August 28, 2026



Malgré cette avance confortable, Elche a réagi dans le dernier quart d’heure, réduisant l’écart avec deux buts rapides. Cette réaction a redynamisé le match, mais le Racing a su conserver son avance pour décrocher la victoire.

Les ambitions de Yassir Zabiri au Racing Santander

Transféré en prêt du Stade Rennais au Racing Santander pour la saison 2026-2027, Yassir Zabiri, âgé de 20 ans, a pour objectif de s’imposer dans le championnat espagnol.

🚨🇲🇦 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 en LaLiga pour Yassir Zabiri face à Elche ! 🤩 pic.twitter.com/Iu0KE2x7iJ — FRMF Xtra (@FRMFXtra) August 28, 2026



Son arrivée, officialisée le 29 juillet dernier, marque une étape cruciale dans sa carrière, lui offrant l’opportunité de gagner en expérience et en temps de jeu.

Avec son triplé contre Elche, Zabiri a déjà démontré son potentiel et sa capacité à faire la différence sur le terrain. Il espère continuer sur cette lancée pour contribuer aux succès du Racing et progresser dans sa carrière professionnelle.