Yazid Mansouri rejoint la JSK et suscite l’espoir des supporters

La JS Kabylie franchit une nouvelle étape en nommant Yazid Mansouri au poste de Directeur Technique Sportif.

Ancien capitaine de l’équipe nationale algérienne, Mansouri est une figure emblématique du football algérien. Sa nomination s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la structure du club avec des profils expérimentés et engagés.

Yazid Mansouri : un leader pour la JS Kabylie

Yazid Mansouri, ancien capitaine emblématique de l’équipe nationale algérienne, a été nommé Directeur Technique Sportif de la JS Kabylie.

✍️ L’algérien Yazid Mansouri 🇩🇿 est le nouveau Directeur Sportif de la JS Kabylie 🇩🇿 (Ligue 1 Mobilis). L’ancien international algérien succède à Hakim Medane 🇩🇿 à ce poste. 🔰🔰🔰 pic.twitter.com/XDXqVRDXyj — Foot d’Afrique (@Foot_dafrique) June 20, 2026



Reconnu pour sa carrière internationale impressionnante, il a porté le maillot des Verts à 70 reprises, devenant une figure incontournable du football algérien.

Son expérience en tant que joueur, notamment en Ligue 1 française et en Angleterre, lui confère une expertise précieuse pour le club.

Depuis sa retraite, Mansouri a su se réinventer en occupant des postes stratégiques dans divers clubs européens et africains.

Sa présence s’inscrit dans la volonté du club de s’appuyer sur des profils compétents pour atteindre ses ambitions.

Un atout stratégique pour la JS Kabylie

Depuis sa retraite, Yazid Mansouri a brillamment réussi sa reconversion en occupant des postes clés dans plusieurs clubs européens et africains.

Sa nomination à la JS Kabylie est perçue comme un atout majeur pour le développement du projet sportif du club.

Grâce à sa vision et son engagement, il apporte une expertise précieuse qui pourrait transformer la dynamique interne de l’équipe.

En intégrant des profils compétents comme Mansouri, la JS Kabylie montre sa détermination à structurer efficacement son organisation.

Cette stratégie suscite l’espoir des supporters, qui voient en lui un leader capable de guider le club vers de nouveaux succès.

Une carrière internationale impressionnante

Après avoir raccroché les crampons, Yazid Mansouri a su se distinguer dans le monde du football en occupant des postes stratégiques. I

l a été directeur sportif à l’AC Monza, à l’Olympiakos et au Stade Rennais, et a également dirigé le recrutement à Nottingham Forest.

Son passage en tant que Directeur Technique Sportif à l’ES Tunis a marqué un tournant dans sa carrière, renforçant sa réputation de leader compétent.

En Algérie, Mansouri a joué un rôle crucial en tant que manager général de l’équipe nationale et membre du Bureau Fédéral.

Son implication a été déterminante dans l’élaboration de stratégies visant à développer le football algérien, consolidant ainsi son influence sur la scène sportive nationale et internationale.