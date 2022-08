Youcef Belaïli : il se démarque face à l’Olympique de Marseille

L’international algérien signe son retour avec une performance digne de ses qualités. Rentré en cours de match, Youcef Belaïli a bien fait comprendre ses intentions pour cette saison.

Le natif d’Oran n’a pas connu une carrière facile, pourtant, il s’est révélé tôt dans l’univers du sport. Footballeur professionnel à tout juste 16 ans, l’ailier des fennecs a connu quelques passages à vide.

Après quelques années passées loin du rectangle vert, un début de carrière européenne vient enfin glorifier sa résilience.

Appelé à Brest le 31 janvier 2022, Belaïli décide de prolonger son contrat jusqu’en 2024, malgré un début mitigé avec le Stade Brestois.

Auteur d’une performance médiocre lors du match de la reprise de saison contre le RC Lens, où les Brestois se sont inclinés 2-3, c’est sur le banc des remplaçants que l’Algérien a commencé le match de ce dimanche, contre l’Olympique de Marseille.

À la reprise de la 2e mi-temps, Youcef a fait une entrée spectaculaire !

Sûrement frustré d’avoir commencé sur le banc, l’ailier gauche s’est déchaîné, apportant ainsi du dynamisme. Course, dribble et petit pont, le joueur était omniprésent dès son entrée de jeu et a changé le visage de son équipe.

Rentré à la place d’un autre Algérien, Haris Belkebla, notre Belaïli a su faire reculer cette équipe de Marseille. Même si ce dernier n’a pas pu inscrire un but, il a été l’auteur de plusieurs tentatives de tirs et de situations dangereuses permettant à ses coéquipiers de s’en sortir avec le score de 1-1.

Un retour en force qui marque d’ores et déjà les intentions du joueur. Ses prochains matchs seront certainement scrutés à la loupe.