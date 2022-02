Youcef Belaïli signe avec le stade Brestois et enflamme la toile !

Le Club Brestois a conquis de nouveaux supporters à la suite de la signature de Youcef Belaïli, lundi soir. La nouvelle a rapidement fait le tour de la toile et une chose est sûre : elle n’a pas laissé les fans du jour indifférents.

Youcef Belaïli est un joueur très prisé en Algérie. Malgré sa suspension en 2015 après avoir été positif à la cocaïne, il a repris le poil de la bête et a intégré l’équipe des Angers 2 ans plus tard.

Ce n’est qu’en 2018 qu’il a été sélectionné par Djamel Belmadi et qu’il a participé la CAN 2019 avec le reste de l’équipe des Fennecs. Dorénavant, il joue pour 6 mois avec le stade Brestois.

Pour rappel, l’international de 29 ans a arrêté son contrat avec le Quatar SC pour rejoindre l’un des clubs de Ligue 1 française. Une signature qui a permis à la page Brest de gagner plus de followers sur Instagram, puisque le chiffre passe de 79 200 à 153 000.

📈 After announcing the signing of Algeria international Youcef Belaili, Stade Brest’s Instagram followers almost doubled in just a few hours, going from 79,200 to over 153,000 .. and counting ! 😳 pic.twitter.com/LgAaAhei3y

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) January 31, 2022