Zamil Structural Steel décroche un contrat de 92,9 millions de dollars pour le projet Baladna en Algérie, une avancée majeure pour l'entreprise.

Zamil Structural Steel, filiale de la société saoudienne Senaat, a décroché un contrat de 92,9 millions de dollars pour le méga-projet agro-industriel Baladna en Algérie.

Ce contrat, attribué par Elegancia Steel, concerne la conception et la fourniture de structures en acier pour ce projet ambitieux visant à renforcer la sécurité alimentaire de l’Algérie.

Zamil Structural Steel, une filiale de la société saoudienne Senaat spécialisée dans la construction et les solutions industrielles, a remporté un contrat majeur pour le projet agro-industriel Baladna en Algérie.



Le contrat, d’une valeur de 92,9 millions de dollars, a été attribué par Elegancia Steel, une entreprise qatarienne impliquée dans le projet.

Le contrat comprend la conception, la fabrication et la fourniture de structures en acier pour le projet, qui est situé à Adrar, dans le sud de l’Algérie. Ce contrat s’inscrit dans le cadre du premier lot du projet Baladna Algérie, qui prévoit la construction d’une usine de production de lait en poudre.

Quels sont les détails du premier lot du projet Baladna Algérie ?

Le premier lot du projet Baladna Algérie, d’un investissement total estimé à 3,5 milliards de dollars, comprend la construction d’une usine de production de lait en poudre.

La première phase de ce projet a été lancée en juillet 2025 avec la signature de 14 contrats d’une valeur totale dépassant 500 millions de dollars.

Ces accords couvrent divers aspects du projet, notamment la technologie agricole, la production industrielle, l’irrigation, les forages d’eau et les structures métalliques.

Parmi les partenaires impliqués figurent GEA Technologies, UCC – UrbaCon Trading and Contracting, EHAF, AFKO, Valmont, DG Jones and Partners, DANDOUN, CINDYRIS, EFORHYD, GENIE HUDRIQUE, STAR FILTRE, Condor-Travocovia, RedMed et BNEDER.

Baladna Algérie : une avancée majeure pour l’économie locale !

Le projet Baladna Algérie, mené conjointement par la société qatarienne Baladna et le Fonds national d’investissement algérien, promet de transformer l’économie locale.

Il vise à produire localement 50 % des besoins de l’Algérie en lait en poudre, renforçant ainsi la sécurité alimentaire du pays et réduisant sa dépendance aux importations.

La première phase du projet comprend l’aménagement de 100 000 hectares, l’installation de 700 pivots d’irrigation, la création de deux fermes d’élevage bovin et d’une usine de lait en poudre. Cette initiative devrait créer plus de 5 000 emplois directs et la production de lait est prévue pour commencer en 2026.