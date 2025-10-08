Zanzeri mène la danse des réformes financières en Tunisie, une transformation structurelle surprenante en vue pour 2025.

Dans une Tunisie en quête de justice sociale et de développement équitable, la cheffe du gouvernement, Sara Zafrani Zanzeri, orchestre une série de réformes financières structurelles ambitieuses.

2025 Année clé Les réformes financières structurelles sont prévues pour 2025, marquant un tournant dans la politique économique tunisienne.

Ces transformations, prévues pour 2025, promettent un avenir surprenant pour le pays. Entre lutte contre l’évasion fiscale, soutien aux secteurs stratégiques et mobilisation des Tunisiens à l’étranger, découvrez comment Zanzeri mène la danse des réformes financières en Tunisie.

Zanzeri à la barre des réformes financières structurelles : un vent de changement pour la Tunisie ?

La première ministre tunisienne, Sara Zafrani Zanzeri, a dirigé un Conseil ministériel axé sur les réformes financières structurelles. Ces réformes visent à instaurer une justice sociale accrue et un développement équitable, conformément aux directives du président Kais Saïed. Zanzeri a souligné l’importance cruciale de ces réformes pour réaliser la politique nationale.

Ces réformes donnent enfin l’impression que chaque citoyen pourra bénéficier d’un développement équitable, peu importe sa région. Amina, 34 ans, enseignante

Il est à noter que ces réformes prennent en compte le contexte national et international. Elles s’appuient sur les principes constitutionnels garantissant un développement juste entre régions et citoyens, tout en assurant l’accès aux services essentiels tels que la santé, l’éducation, le transport et les infrastructures publiques.

Des réformes pour une justice sociale et un développement équitable : quels sont les enjeux ?

Les objectifs des réformes financières structurelles sont multiples. Ils visent principalement à instaurer une plus grande justice sociale et à favoriser un développement équitable. Ces réformes ont pour but de garantir l’accès aux services essentiels, tels que la santé, l’éducation, le transport et les infrastructures publiques.

En outre, elles cherchent à créer des emplois, à réduire le chômage et à simplifier les procédures administratives. Elles soutiennent également les sociétés communautaires, renforcent le pouvoir d’achat et encouragent l’investissement régional.

Réformes financières : vers une mobilisation des ressources et une lutte contre l’évasion fiscale !

La ministre des Finances, Mechkat Salama El Khaldi, a dévoilé les stratégies prévues pour optimiser les dépenses publiques et mobiliser les ressources de l’État. Ces mesures visent à stimuler la création d’emplois, diminuer le taux de chômage, simplifier les démarches administratives, soutenir les entreprises communautaires et renforcer le pouvoir d’achat.

Mesure Objectif Impact attendu Optimisation des dépenses publiques Meilleure allocation des ressources Réduction du gaspillage et efficacité accrue Soutien aux entreprises communautaires Encourager l’investissement régional Renforcement du tissu économique local Lutte contre l’évasion fiscale Mobilisation des recettes de l’État Plus de financement pour les services publics Transition énergétique et écologique Développement durable Meilleure intégration de l’économie verte

Elles encouragent également l’investissement régional et prévoient une restructuration des entreprises publiques. L’accent est mis sur le soutien aux secteurs stratégiques et la consolidation de la transition énergétique et écologique, tout en intensifiant la lutte contre l’évasion fiscale et l’intégration de l’économie informelle.