Zefzafi en liberté exceptionnelle : les détails révélés par l’administration pénitentiaire

L’actualité marocaine est marquée par une nouvelle qui suscite l’intérêt de tous : la libération exceptionnelle de Nasser Zefzafi. Cette décision, prise par l’administration pénitentiaire, a surpris plus d’un et soulève de nombreuses questions. Quels sont les détails de cette libération ? Pourquoi maintenant ? Quelles sont les conditions de cette liberté accordée à Zefzafi ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article, en vous apportant des informations précises et vérifiées.

Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette actualité brûlante.

La DGAPR clarifie son rôle dans les sorties exceptionnelles des détenus

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a récemment précisé que l’autorisation de sortie exceptionnelle des détenus pour visiter des proches malades ou assister à des funérailles relève de ses compétences exclusives.

Cette clarification intervient en réponse à une vidéo d’un ancien détenu diffusée sur les réseaux sociaux, qui prétendait que la DGAPR n’avait pas été impliquée dans la sortie du détenu N.Z pour rendre visite à son père hospitalisé. La DGAPR a réfuté ces allégations, soulignant que ces affirmations reflètent une méconnaissance de la loi régissant l’organisation des établissements pénitentiaires.

Statistiques sur les autorisations de sortie exceptionnelles en 2023 et 2024

En 2023, huit détenus ont obtenu des permissions spéciales pour visiter leurs proches malades à domicile ou dans des établissements de santé, tandis que vingt autres ont été autorisés à assister à des funérailles. En 2024, trois détenus ont bénéficié de ces autorisations pour rendre visite à des proches malades et treize pour assister à des obsèques.

Ces autorisations sont accordées à tous les détenus, y compris ceux impliqués dans des affaires spéciales. Le détenu N.Z, mentionné dans une vidéo virale, a lui-même bénéficié de deux autorisations de sortie exceptionnelles, confirmant ainsi la politique inclusive de la DGAPR en matière d’autorisations de sortie.

Amélioration des conditions de travail et maintien des liens familiaux des détenus

La DGAPR a récemment mis en place un nouveau règlement intérieur qui a permis d’augmenter les indemnités des fonctionnaires du secteur pénitentiaire, en reconnaissance de leurs efforts pour assurer la sécurité des établissements.

Par ailleurs, l’administration pénitentiaire veille à informer immédiatement les détenus des décès dans leur famille et met à leur disposition des téléphones fixes pour qu’ils puissent garder le contact avec leurs proches. Ces mesures visent à préserver les liens familiaux et sociaux des détenus, une composante essentielle de leur réinsertion.