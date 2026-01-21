Zerrouki rallie les micro-entreprises pour réaliser le rêve du « Tout fibre » d’ici 2027

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a récemment rencontré des auto-entrepreneurs pour discuter du projet « Tout fibre » visant à généraliser le raccordement à la fibre optique en Algérie d’ici 2027.

2027 Objectif national Le projet « Tout fibre » prévoit une généralisation du raccordement à la fibre optique sur l’ensemble du territoire algérien à l’horizon 2027, un calendrier jugé stratégique pour le numérique.

Cette initiative stratégique, qui implique plus de 4.800 entreprises contractantes avec Algérie Télécom, promet de nouvelles opportunités d’emploi et une amélioration significative de l’infrastructure numérique du pays.

Zerrouki et les micro-entreprises : une alliance pour la fibre optique ?

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a récemment tenu une réunion avec des auto-entrepreneurs spécialisés dans l’installation de la fibre optique.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du projet « Tout fibre », visant à généraliser le raccordement à la fibre optique d’ici 2027, a rassemblé des propriétaires de petites et micro-entreprises de 58 wilayas du pays.

58 Wilayas représentées Des auto-entrepreneurs issus de 58 wilayas ont participé aux échanges, illustrant l’ampleur territoriale du projet « Tout fibre ».

Ces participants représentent un échantillon significatif parmi plus de 4.800 entreprises contractantes avec Algérie Télécom.

L’objectif de cette réunion était d’échanger sur les préoccupations du terrain et de discuter du plan d’action pour la période à venir.

Objectif « Tout fibre » : un défi pour l’Algérie

L’objectif principal de cette réunion était de discuter des efforts nécessaires pour atteindre l’ambitieux objectif « Tout fibre ».

Ce dernier vise à généraliser le raccordement à la fibre optique sur tout le territoire algérien d’ici 2027. Le ministre a insisté sur l’importance de redoubler d’efforts pour réaliser ce projet stratégique.

Il a souligné que la mise en œuvre rapide de ce plan ouvrirait de nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine de l’installation de la fibre optique, contribuant ainsi à la création de nouveaux emplois et au développement économique du pays.

Des incitations pour les micro-entreprises et auto-entrepreneurs

Zerrouki a souligné la nécessité d’instaurer des mécanismes incitatifs pour encourager les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs à participer activement à ce projet.

Il a insisté sur le respect strict des normes de qualité dans la prestation de services aux clients d’Algérie Télécom.

Il a également appelé à la mise en place rapide d’une plateforme numérique pour le suivi des projets et la facturation en temps réel, afin de lever les obstacles administratifs et financiers qui pourraient entraver la réalisation de l’objectif « Tout fibre ».