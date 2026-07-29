Zidane prend les rênes des Bleus, un retour qui fait vibrer la France du football

Zinédine Zidane, légende du football, prend les rênes de l’équipe de France, succédant à Didier Deschamps.

À 54 ans, il s’engage pour quatre ans, jusqu’à la Coupe du monde 2030. Son parcours exceptionnel avec le Real Madrid promet une nouvelle ère pour les Bleus, débutant en septembre.

Zidane à la tête des Bleus : un nouveau chapitre s’ouvre

Zinédine Zidane a été désigné comme le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, a annoncé Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, après un Comité exécutif exceptionnel à Paris.

« L’équipe de France, c’est la seule chose que je voulais faire » 💬 Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l’équipe de France pic.twitter.com/z38deVAUmo — L’Équipe (@lequipe) July 28, 2026



Zidane, succédant à Didier Deschamps, a signé un contrat de quatre ans qui le mènera jusqu’à la Coupe du monde 2030. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre prochain.

Cette nomination marque un tournant pour l’ancien meneur de jeu des Bleus, qui entame sa première expérience à la tête d’une sélection nationale après un parcours brillant avec le Real Madrid.

Les défis de Zidane avec les Bleus

Zinédine Zidane, fort de son attachement indéfectible au maillot bleu, se lance dans une nouvelle aventure en tant que sélectionneur de l’équipe de France.

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Son désir de faire briller les Bleus est indéniable, mais il devra naviguer à travers les attentes élevées des supporters et les défis inhérents à sa première expérience à la tête d’une sélection nationale.

Son impressionnant palmarès avec le Real Madrid, incluant trois Ligues des champions consécutives, témoigne de ses compétences en tant qu’entraîneur. Cependant, il devra adapter ses stratégies pour maintenir le succès de l’équipe de France sur la scène internationale.

Un premier rassemblement crucial

Le premier rassemblement de Zidane avec l’équipe de France en septembre est un moment clé pour le nouvel entraîneur.

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Préparant les matchs de Ligue des nations contre la Turquie, la Belgique et l’Italie, Zidane sait que ces rencontres sont cruciales pour asseoir son autorité et instaurer sa vision. Le premier match, prévu le 25 septembre en Turquie, sera particulièrement scruté.

Ces débuts représentent une opportunité pour Zidane de démontrer sa capacité à gérer une équipe nationale, un défi différent de ses succès en club. Pour l’équipe de France, c’est l’occasion de débuter un nouveau chapitre sous sa direction.