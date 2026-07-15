Zineddine Belaïd quitte la JSK après avoir racheté son contrat, un geste qui intrigue les supporters

Zineddine Belaïd, défenseur international algérien, s’apprête à quitter la JS Kabylie pour rejoindre Al-Taawoun en Arabie saoudite.

Ce transfert marque un tournant dans sa carrière, après sa participation à la Coupe du Monde 2026. Découvrez les détails de ce mouvement stratégique et ses implications pour les clubs concernés.

Un transfert qui fait parler

Zineddine Belaïd, défenseur international algérien, s’apprête à quitter la JS Kabylie pour rejoindre Al-Taawoun en Arabie saoudite.

Info mercato : Zineddine #Belaid vers le club saoudien d’Al Taawoun. Clause libératoire de 1,2 millions euros levée. Contrat de trois ans, sous réserve d’une visite médicale réussie (prévue cette semaine) pic.twitter.com/wQWVlk1ua7 — Beneddra Naïm (@BeneddraNaim) July 14, 2026



Son agent a activé sa clause libératoire en déposant un chèque de plus d’un million d’euros, ouvrant ainsi la voie à ce transfert. Malgré les efforts de la JSK pour le retenir avec une offre de salaire très élevée, Belaïd semble déterminé à relever un nouveau défi.

Le joueur devrait signer un contrat de trois ans avec Al-Taawoun, marquant ainsi un tournant dans sa carrière.

Ce transfert intervient après un Mondial 2026 discret avec l’équipe nationale d’Algérie, où Belaïd a décidé de se tourner vers de nouvelles opportunités au Moyen-Orient.

Un projet avorté à la JSK

Initialement, Zineddine Belaïd avait promis de rester une saison supplémentaire à la JS Kabylie, où il était censé être un pilier du projet ambitieux du président Adel Boudedja.

Cependant, après sa participation au Mondial 2026 avec l’Algérie, où il a joué contre la Jordanie et l’Autriche mais est resté sur le banc face à l’Argentine et la Suisse, ses perspectives ont changé.

Malgré les efforts de la JSK pour le retenir, Belaïd a été séduit par l’opportunité de rejoindre Al-Taawoun. Ce choix marque un tournant dans sa carrière, préférant un nouveau défi au Moyen-Orient plutôt que de rester en Algérie.

Un nouveau défi avec Al-Taawoun

Al-Taawoun, qui a terminé 6e de la Saudi Pro League lors de la saison 2025/2026 avec 53 points, représente un défi stimulant pour Zineddine Belaïd.

L’équipe a enregistré 15 victoires, 8 nuls et 11 défaites, montrant un potentiel certain à exploiter. Pour Belaïd, rejoindre un club en pleine progression pourrait être l’occasion de s’imposer dans un championnat compétitif.

Ce transfert offre à Belaïd une chance de se développer tant sur le plan sportif que personnel. En évoluant dans un environnement différent, il pourra enrichir son expérience internationale et renforcer sa notoriété, tout en contribuant à l’essor d’Al-Taawoun.